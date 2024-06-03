"تقدم" تبدأ تحركات عملية لوقف الحرب في السودان

خطاب التخوين

واعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبو عبيدة برغوث، أن الرؤية التي قدمتها "تقدم" تُعد واحدة من المخرجات الجيدة، لأنها تبنت وقف الحرب، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتم عبر مسارين، هما التحشيد الدولي والإقليمي للاستماع لرؤية وقف الحرب والضغط على طرفيها لأجل العودة إلى طاولة التفاوض، والعمل الجماهيري عبر التوعية والتحشيد لصالح وقف الحرب.

وقال برغوث، لـ"إرم نيوز"، إن على "تقدم" أن تبدأ من الآن عملية التحشيد الجماهيري لتشكيل أكبر كتلة جماهيرية للضغط على الأطراف المتصارعة لوقف الحرب.

وأكد أن مسار التحشيد الجماهيري لصالح رؤية وقف الحرب يعد الخيار الحاسم في فرض رؤية "تقدم"، بيد أنه من غير الممكن تنفيذ ذلك داخل السودان حاليًا، بسبب ارتفاع حدة التخوين لدى أنصار الجيش ضد كل من يدعو لوقف الحرب.

وأشار إلى أن خطاب التخوين ضد من يرفضون الحرب، تصاحبه اعتقالات ومضايقات وتصفيات بعد اتهامات بالانتماء لقوات الدعم السريع، موضحا أن ذلك "قد لا يساعد على التحشيد الجماهيري لصالح وقف الحرب، لكن يجب أن يبدأ التحشيد في المنافي بين اللاجئين، على أن يأتي لاحقًا دور من في الداخل".

وأكد برغوث أن المجتمع الدولي والإقليمي يستمع لـ "تقدم" بصورة جيدة، إذ يجد خطابها الداعي لوقف الحرب آذانًا صاغية لدى الفاعلين الدوليين، وهو ما يساعدها في فرض رؤيتها، وفق قوله.

ونوه إلى أن الوضع معقد، وأن السودان يتجه نحو خيارات صعبة، بيد أن رؤية "تقدم" تعتبر بارقة أمل، وقد تنجح بالتعاون مع أطراف أخرى في وقف الحرب، والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي عبر طاولة التفاوض، وعودة الجماهير مجددًا لطرح القضايا الأكثر تعقيدًا التي قادت لهذه الحرب، وفق قوله.