العراق.. تحذيرات من أزمة سياسية بعد إنهاء عضوية الحلبوسي البرلمانية

أكد متخصصون بالشأن السياسي العراقي وجود مخاوف من أزمة سياسية في العراق إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحذروا من تأثير القرار على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان.

وقال المحلل السياسي العراقي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع السياسية في العراق، خصوصاً أن القرار سيعيد الصراع السني – السني على رئاسة البرلمان، مع وجود أكثر من تحالف سياسي سني يريد تصدر المشهد".

وأضاف أن "قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ستكون له تداعيات أيضاً حتى على شكل التحالفات السياسية الحالية، وحتى التحالفات الانتخابية، كما أن هذا الأمر يمكن أن يخلق مشاكل سياسية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار السياسي والحكومي، ولهذا فالكل الآن يترقب المواقف السياسية خلال الساعات المقبلة".

وقال جودة إن "الحلبوسي سيسعى بكل تأكيد للاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان العراقي، لحزبه "تقدم"، الذي يملك أغلبية المقاعد السنية داخل البرلمان، لكن المؤكد أيضاً أن هناك معارضة له من الأطراف السياسية السنية، وحتى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، التي كانت منذ البداية تعارض تجديد الولاية للحلبوسي مع بداية الدورة البرلمانية الحالية".