الموت والجوع يلاحقان النازحين في غزة (صور)

كشف فلسطينيون نازحون من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، في حديث لـ "إرم نيوز"، عن ظروف مأساوية من القتل والتجويع مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر السادس.

عطاف النادي القادمة من مخيم جباليا إلى مدينة دير البلح تحدثت عن مأساة تعرض عائلتها للقصف والتجويع على مدار أشهر قائلة: "لا أعتقد أن أحدًا في العالم يعيش المآسي التي نعيشها من قصف وقتل وتدمير واعتقال وتنكيل وتجويع، لقد تعرضنا إلى كل هذه الأشياء دفعة واحدة على مدار نحو ستة أشهر متواصلة".

وأضافت النادي: "لقد نزحت أكثر من خمس مرات داخل مخيم جباليا شمالي غزة بعد أن تعرضنا للقصف أكثر من مرة وأصيب اثنان من أبنائي وسط انعدام للمنظومة الطبية بسبب ممارسات الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "لم يسلم مركز الإيواء (مدرسة الفاخورة) التابعة للأونروا التي لجأنا إليها من القصف وارتكاب المجازر بحق مئات النازحين، حيث كنّا نتواجد بداخلها عندما قصفت المدفعية الإسرائيلية قذائفها بشكل جنوني صوب ساحة المدرسة، ما أوقع قرابة 300 قتيل وعشرات الجرحى حينها".

وأوضحت أنه "إلى جانب كل هذا التشرد والدمار، أصبحنا نعيش مجاعة حقيقية لم يسلم منها لا الكبير ولا الصغير ولا حتى الغني أو الفقير، مجاعة أصابت الجميع وحوّلتهم إلى طوابير من الجوعى يبحثون عن الحشائش وأعلاف الحيوانات والطيور لطحنها كي يتم تحويلها إلى خبز".