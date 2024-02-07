مقتل صحفي وجرح عدد من الجنود خلال حملة ضد "القاعدة" في اليمن
قتل مصور حربي وأصيب عدد من أفراد القوات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة، خلال عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "القاعدة"، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقال المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، إن "عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، فجّرت عدد من العبوات الناسفة، في محاولة لمنع تقدم القوات الأمنية والعسكرية في (وادي مطر) بمديرية مودية بمحافظة أبين".
وبحسب النقيب، "أدى التفجير إلى مقتل الصحفي عبدالكريم العبادي، الذي يعمل في الإعلام الحربي مع القوات الجنوبية، وإصابة عدد من الجنود بجراح متفاوتة".
وذكر النقيب، أن "الوحدات الأمنية والعسكرية التي يقودها مدير أمن أبين، العميد الركن، علي ناصر الكازمي، تمكنت الثلاثاء من الوصول إلى أحد معسكرات تنظيم القاعدة في (وادي مطر)، الذي يقع ضمن عدة أودية اتخذها التنظيم مأوى ومقراً لعناصره بمديرية مودية".
وأشار إلى "استمرار عمليات التمشيط في الوادي الواقع وسط سلسلة جبلية وعرة شرقي مودية، والتي تأتي ضمن حملة (سيوف حوّس) الأمنية المشتركة، استكمالًا لعملية (سهام الشرق) الرامية لفرض الأمن والاستقرار في مناطق أبين، وتطهيرها من عناصر التنظيمات الإرهابية".
وأطلقت القوات العسكرية والأمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى حكومية تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، عملية عسكرية في أغسطس/ آب من العام 2022، ضد عناصر القاعدة، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع استراتيجية تابعة للتنظيم في معظم مناطق المحافظة الجنوبية.