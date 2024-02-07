مقتل صحفي وجرح عدد من الجنود خلال حملة ضد "القاعدة" في اليمن

قتل مصور حربي وأصيب عدد من أفراد القوات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة، خلال عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "القاعدة"، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، إن "عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، فجّرت عدد من العبوات الناسفة، في محاولة لمنع تقدم القوات الأمنية والعسكرية في (وادي مطر) بمديرية مودية بمحافظة أبين".

وبحسب النقيب، "أدى التفجير إلى مقتل الصحفي عبدالكريم العبادي، الذي يعمل في الإعلام الحربي مع القوات الجنوبية، وإصابة عدد من الجنود بجراح متفاوتة".