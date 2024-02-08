ضربة أمريكية تستهدف 3 صواريخ "كروز" حوثية في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، تنفيذ قواتها ضربات ضد صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي كانت معدة للإطلاق، الأربعاء، في إطار الدفاع عن النفس.

وقالت القيادة، إن القوات الأمريكية استهدفت صاروخين متحركين مضادين للسفن من طراز "كروز" كانت ميليشيا الحوثي تستعد لإطلاقهما على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت أنها استهدفت في وقت سابق صاروخ هجومي أرض أرض من طراز "كروز" أيضاً كانت الميليشيا تعدّه للإطلاق.

وأوضح البيان أن "القيادة المركزية الأمريكية حددت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وشدد البيان على أن "هذه الإجراءات سوف تحمي حرية الملاحة وسوف تجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للبحرية الأمريكية السفن التجارية.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لميليشيا الحوثي قد أفادت بوقوع 3 غارات أمريكية بريطانية على منطقة "رأس عيسى" في الحديدة.