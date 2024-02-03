العراق: نرفض أن تكون أراضينا ساحة لتصفية الحسابات

اتهمت الحكومة العراقية السبت، التحالف الدولي بتهديد أمن واستقرار العراق، معربة عن رفضها الشديد أن تكون أراضيها ساحة لتصفية الحسابات، وذلك بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مقرات للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، إن "الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، لقصف من عدة طائرات أمريكية".

وتابع: "أدى هذا العدوان السافر إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".

وأضاف العوادي، أن "الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية".

وبيّن أن "هذه الضربة العدوانية، تضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب".