التوصل لـ"صفقة دواء" جديدة بين إسرائيل وحماس
توصلت إسرائيل وحماس اللتان تخوضان حربًا في غزة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى اتفاق الثلاثاء، يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية التي قادت الوساطة بين الطرفين.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و(حماس)، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".