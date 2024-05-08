إعلام عبري: اغتيال "قائد القوة البحرية لحماس" في غزة

وحسب القناة، فإن علي قام خلال الحرب "بتعزيز العمليات الهجومية ضد إسرائيل، وتنفيذ هجمات إضافية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، عمل في الأسابيع الأخيرة على تشجيع الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في الممر وسط قطاع غزة".

وأضافت أنه شارك في السنوات الأخيرة في إدارة مشاريع القوة البحرية التابعة لحماس في قطاع غزة.