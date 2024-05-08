إعلام عبري: اغتيال "قائد القوة البحرية لحماس" في غزة
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي اغتال من وصفته بـ "قائد القوة البحرية في حماس" أحمد علي.
وذكرت قناة "i24news" أنه وبعملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وبتوجيه استخباراتي من الشاباك، نفذت طائرة غارة وسط غزة أسفرت عن "تصفية أحمد علي، قائد القوة البحرية لحماس في مدينة غزة".
وحسب القناة، فإن علي قام خلال الحرب "بتعزيز العمليات الهجومية ضد إسرائيل، وتنفيذ هجمات إضافية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، عمل في الأسابيع الأخيرة على تشجيع الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في الممر وسط قطاع غزة".
وأضافت أنه شارك في السنوات الأخيرة في إدارة مشاريع القوة البحرية التابعة لحماس في قطاع غزة.