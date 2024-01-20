غزّيون يستبدلون الديزل بـ"زيت القلي" لمركباتهم

وأضاف، "مع وصول معلومة أن زيت القلي النباتي (السيرج) المستخدم في الطهي يمكن أن يكون بديلًا عن السولار قررت تجربته على الفور، وبالفعل اشتريت 10 لترات من زيت القلي وقمت بوضعه في السيارة مخلوطًا بلتر واحد من مادة التنر، وشغلت المحرك لأكتشف أن المعلومة صحيحة مئة بالمئة وبالفعل بدأت المركبة بالتحرك".

وتابع أبو سمير:"مع انتشار هذه المعلومة أخبرني الميكانيكي الموجود بمنطقتنا أن زيت القلي خطير على المحرك ويمكن أن يؤدي لتعطله في المستقبل، لم ألقٍ بالًا لما قاله لأنني بحاجة إلى المال الذي يطعم أولادي في ظل هذه الحرب وغلاء المعيشة بشكل جنوني قائلًا: "عيشني اليوم وموتني بكرة".

وأوضح "أعرف جيدًا أن رائحة عادم المركبة بعد وضع زي القلي كريهة جدًا وضارة للجهاز التنفسي، ولكنني لا أملك أي خيارات أخرى في ظل هذه الفوضى والحرب بالإضافة إلى غلاء السلع الأساسية لأكثر من 5 أضعافها".