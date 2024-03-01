عجز في أعداد الجنود.. حرب غزة تفاقم أزمات الجيش الإسرائيلي

حذّر تقرير صادر عن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، من نقص حاد في الموارد البشرية لدى الجيش، مؤكدًا الحاجة إلى قرابة 7 آلاف جندي وجندية على المدى الفوري، نصفهم لشغل مواقع قتالية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 147 يومًا من الحرب على غزة، تفاقم العجز في أعداد الجنود، لاسيما في الأدوار والمواقع القتالية.

وتزامن تقرير هيئة الأركان مع عاصفة سياسية أثارتها تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت، بشأن تجنيد الحريديم، وقوله إنه "لن يطرح قانون التجنيد المعدل دون موافقة كل مكونات الائتلاف".

وتابعت الصحيفة أنه بصرف النظر عن العاصفة السياسية، هناك أزمة كبيرة تنذر بعدم تناسب أعداد القوات مع التهديدات القائمة.