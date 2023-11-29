تعديل حكومي يستثني الوزارات السيادية في الجزائر

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تعديلا وزارياً لم يشمل الحقائب الرئيسية والوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والدفاع.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرر إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني"، مضيفة أنه "بعد استشارة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، عيّن السيد الرئيس يوسف شُرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، كما عيّن السيد محمد لحبيب زهانة وزيرًا للنقل".

يأتي هذا التعديل الطفيف بعد أيام قليلة من تعيين العرباوي وزيرا أول خلفاً لأيمن عبد الرحمن الذي تم إعفاؤه دون ذكر الأسباب.

وعين الرئيس الجزائري المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.