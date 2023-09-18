العراق.. 6 قتلى في هجوم على مطار عسكري قرب السليمانية
قال مسؤول محلي ومصدر أمني إن ستة أشخاص قتلوا في هجوم على مطار عربت العسكري اليوم الاثنين قرب محافظة السليمانية بشمال العراق.
من جهته قال مصدر أمني في محافظة السليمانية في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن طائرة مسيرة مجهولة هاجمت المطار ما ألحق أضرارا به وتسبب بمقتل وجرح 7 أشخاص على الأقل.
وأضاف المصدر، إنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن الجهة التي قصفت المطار ولا عن الجهة المستهدفة.
وتعرض المطار في الآونة الأخيرة لعدة هجمات استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.