العراق.. 6 قتلى في هجوم على مطار عسكري قرب السليمانية

من جهته قال مصدر أمني في محافظة السليمانية في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن طائرة مسيرة مجهولة هاجمت المطار ما ألحق أضرارا به وتسبب بمقتل وجرح 7 أشخاص على الأقل.

وأضاف المصدر، إنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن الجهة التي قصفت المطار ولا عن الجهة المستهدفة.

وتعرض المطار في الآونة الأخيرة لعدة هجمات استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.