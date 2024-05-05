إعلام مصري: حماس ستقدم ردها النهائي خلال يومين

وفي وقت سابق، قالت حماس، إن وفدها في القاهرة أكد موقف الحركة "الإيجابي والمرن" مع أهمية الارتكاز على أن تكون "الأولوية وقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأضافت الحركة في بيان: "أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية وعقدنا اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة".

وأكدت الحركة حرصها على التوصل إلى "اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى والمحتجزين".