العالم العربي
إعلام مصري: حماس ستقدم ردها النهائي خلال يومين
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، أن وفد حماس الذي غادر القاهرة سيعود خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.
وقال المصدر إن الوفد الأمني المصري ناقش جميع التفصيلات مع وفد حماس، وإن "هناك تقدماً كبيراً في التوافق بين الطرفين".
وفي وقت سابق، قالت حماس، إن وفدها في القاهرة أكد موقف الحركة "الإيجابي والمرن" مع أهمية الارتكاز على أن تكون "الأولوية وقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأضافت الحركة في بيان: "أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية وعقدنا اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة".
وأكدت الحركة حرصها على التوصل إلى "اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى والمحتجزين".