ما هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟
برزت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، كإحدى الفصائل المسلحة حديثة النشأة في الضفة الغربية، حيث تأسست في أغسطس 2022.
وجاء تشكيل الفصيل المسلح الجديد في الواقع الفلسطيني، مع تزايد العنف خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأسس المجموعة شابان فلسطينيان هما محمد العزيزي (25 عاماً) وصديقه عبد الرحمن صبح (28 عاماً)، وفق ما روته مصادر فلسطينية.
وأخذت "عرين الأسود" اسمها من إبراهيم النابلسي حامل لقب "أسد نابلس"، وهو مقاتل ضمن المجموعة وقتل مع الاثنين السابقين في عمليات إسرائيلية.
وانطلقت "عرين الأسود" من البلدة القديمة في نابلس، باعتبارها فصيلاً مسلحاً مستقلاً لا ينتمي لأي حركة سياسية أو تنظيم عسكري، وتضم عناصر من حماس والجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى.
التواجد على الساحة
ارتفعت شعبية "عرين الأسود" بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الإحباط جرّاء التصعيد العسكري والاستيطان الإسرائيلي.
وركزت القيادة العسكرية الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية لاستهداف عناصر "عرين الأسود" التي بدأ عناصرها في التزايد، وباتوا يشكلون تهديداً واضحاً بعملياتهم المتواصلة ضد الجيش الإسرائيلي.
وفي أعقاب تبني "عرين الأسود" قتل جندي إسرائيلي في 11 أكتوبر 2022 أصبحت نابلس تحت حصار مشدد، حيث كان 2022 الأكثر دموية في الضفة بالنسبة للفلسطينيين منذ 2015، وتركز معظمه في نابلس وجنين.
وتتلقى المجموعة مبالغ غير معلنة من الأموال من حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.