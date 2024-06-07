ما هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟

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ارتفعت شعبية "عرين الأسود" بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الإحباط جرّاء التصعيد العسكري والاستيطان الإسرائيلي.

وركزت القيادة العسكرية الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية لاستهداف عناصر "عرين الأسود" التي بدأ عناصرها في التزايد، وباتوا يشكلون تهديداً واضحاً بعملياتهم المتواصلة ضد الجيش الإسرائيلي.

وفي أعقاب تبني "عرين الأسود" قتل جندي إسرائيلي في 11 أكتوبر 2022 أصبحت نابلس تحت حصار مشدد، حيث كان 2022 الأكثر دموية في الضفة بالنسبة للفلسطينيين منذ 2015، وتركز معظمه في نابلس وجنين.

وتتلقى المجموعة مبالغ غير معلنة من الأموال من حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.