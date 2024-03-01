بريطانيا تطالب بتحقيق عاجل في هجوم " دوار النابلسي"

دعت بريطانيا، الجمعة، إلى "تحقيق عاجل ومحاسبة"، بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال تسليم مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" شمالي غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون :"مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعًا"، بحسب رويترز.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وشدد كاميرون على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن "إمدادات المساعدات غير الكافية"، ووصف الوضع الحالي بأنه "ببساطة غير مقبول".