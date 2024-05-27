الدوحة: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعيق التوصل لهدنة

قالت قطر، إن الهجوم العسكري الأحدث الذي تشنه إسرائيل على رفح جنوبي قطاع غزة "يعقد جهود الوساطة الجارية".

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، إن الهجوم "يعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، على وشك الوصول إلى طريق مسدود.

وقبل ذلك صرح رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول، إن عملية رفح "أعادت الأمور للوراء" في مفاوضات هدنة غزة.