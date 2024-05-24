الخارجية المصرية: اجتماع عربي فرنسي مرتقب حول غزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن اجتماع يضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية.

جاء ذلك في بيان للوزارة ذكرت فيه مغادرة وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، دون تحديد موعد الاجتماع العربي الفرنسي.

وأفاد بيان الخارجية بأن شكري توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يحضره ممثلو دول عربية.