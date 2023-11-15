"الصحة العالمية" تخطط لإجلاء مرضى وموظفي مستشفى الشفاء

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، اليوم الأربعاء، إن عددًا من الشركاء، بمن فيهم منظمة الصحة العالمية، يبحثون، بشكل عاجل، إمكانية إجلاء المرضى والطاقم الطبي بمستشفى الشفاء في غزة.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال، اليوم الأربعاء، إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.

من ناحيتها، أبدت وزارة الصحة والسكان المصرية، استعدادها لاستقبال 36 طفلاً من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء، خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أعلن مدير عام المستشفيات في غزة، محمد زقوت، أن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف شخص في المستشفى، محملاً إسرائيل مسؤولية حياتهم.