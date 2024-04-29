الكشف عن صور من داخل زنزانة هانيبال القذافي في لبنان

عرضت قناة الجديد" اللبنانية صورًا من داخل زنزانة هانيبال القذافي، أظهرت أنه محتجز في غرقة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع، نفي هانيبال معمر القذافي المحتجز لدى السلطات اللبنانية منذ عام 2015، حصوله على معاملة خاصة خلال اعتقاله، مؤكدا أن وضعه الصحي غير جيد ويعيش تحت الأرض.