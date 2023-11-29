مؤرخ إسرائيلي: تحالف "غريب" يجمع بين نتنياهو وحماس

منذ أن استولت حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وعودة نتنياهو إلى السلطة للمرة الثانية عام 2009، كان هناك عقد ونصف العقد من التعايش غير المستقر بين الطرفين، وجدت خلاله حكومات نتنياهو المتعاقبة وقادة حماس أنهما مفيدان لبعضهم بعضًا لأغراض خاصة بهما، حسب تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية.

يقول تقرير الصحيفة: إن التعايش الغريب هذا الذي شهد سنوات من التصعيد والتسويات، والآمال بالهدوء وفترات من الفوضى – بات الآن أمام واقع مختلف إذ يواجِه كلٌّ من حماس ونتنياهو نهاية محتملة لقبضتهما على السلطة.

وبعد هجوم الـ7 من أكتوبر، يواجه قادة حماس عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، ويجدون أنفسهم مطاردين في كل مكان من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تعهد بالقضاء على حكم حماس في غزة.

وفي خضم الهجمات الإسرائيلية المدمرة على القطاع التي سقط ضحيتها أكثر من 11 ألف شخص، انتقد بعض الغزيين في خطوة نادرة من نوعها، حماس علنًا بسبب هجومها المباغت على إسرائيل، وتركها المدنيين الفلسطينيين عرضة للهجمات الإسرائيلية.