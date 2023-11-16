تقرير: سكان غزة يواجهون "الموت البطيء" مع انتشار الجوع والعطش

في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي دخل شهره الثاني، تتكشف أزمة إنسانية وخيمة بينما يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والمياه يجعلهم يواجهون "الموت البطيء".

وبحسب تقرير نشره موقع "972 Magazine"، يخشى العديد من السكان أن تستخدم إسرائيل التجويع كسلاح حرب وعقاب جماعي، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الظروف المحفوفة بالمخاطر بالفعل في الأراضي المحاصرة.

ورغم تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين والأجانب فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، فإن القوافل المحدودة التي تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح لم تساعد إلا بالكاد للتخفيف من حدة أزمة الجوع.

ولا تزال نقطة التفتيش التجارية الرئيسة بين غزة وإسرائيل وهي معبر "كرم أبو سالم"، مغلقة بالكامل ما يقيد بشدة تدفق السلع الأساسية.

وقبل اندلاع الحرب، كان ما يقدر بنحو 500 شاحنة تزود غزة يوميًّا بالمواد الأساسية، إلا أن عمليات الإغلاق المطولة حاليًّا والاعتداءات المتزايدة ادت إلى انخفاض هذا العدد إلى ما يقرب من 20 شاحنة فقط يوميًّا.

ومع نقص الوقود والرحلات المحفوفة بالمخاطر بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع، أصبح من المستحيل تقريبًا نقل السلع الأساسية عبر المنطقة.

وتسبب النقص الغذائي في تشكل طوابير طويلة أمام المخابز التي بقيت تعمل، مع انتظار لساعات طويلة للحصول على حصة يومية لا تكفي لوجبة إفطار لعائلة صغيرة، بالرغم من امتلاء البيوت بالعائلات النازحة.