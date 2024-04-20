قتيل وجرحى في قصف مقر لـ"الحشد الشعبي" جنوبي بغداد (فيديو)

أحمد عبد

أفاد مصدر أمني بتعرض مقرات لميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية في مدينة بابل لقصف جوي مجهول، ما أسفر عن قتيل وجرحى.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "طيراناً حربياً مجهول الهوية استهدف بعدة صواريخ قاعدة (كالسو) العسكرية شمال محافظة بابل، وهي قاعدة تضم مقر آمرية بابل التابعة للحشد الشعبي".

وأضاف أن "الإحصائيات الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين عدد من عناصر الحشد في القاعدة فقط".

وأكد المصدر الأمني أن "الحشد الشعبي أخلى قبل أيام قليلة قاعدة كالسو، خشية استهدافها من الطيران الإسرائيلي أو الأمريكي، ولم يتبق سوى بعض العناصر في الأبراج المحيطة بالقاعدة لحمايتها".