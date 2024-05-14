قمة المنامة.. ظروف "استثنائية" يتصدرها الملف الفلسطيني

تشهد العاصمة البحرينية، الخميس، أعمال القمة العربية في دورتها الـ33، وسط ظروف يؤكد مراقبون أنها "استثنائية"، وتتصدرها التطورات الفلسطينية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، قال إن قمة المنامة "تلتئم في ظرف استثنائي حرج وتوقيت صعب".

جاء ذلك، في كلمته خلال اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، تحضيرًا لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يأتي تمهيدًا لعقد القمة، الخميس.

وأشار وكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى التحديات التي تواجه العالم العربي، وقال إنه "يأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع".

وأكد أن القمة تتطلع إلى "وقف الحرب فورًا على قطاع غزة، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للمبادرة العربية، ومبدأ حل الدولتين".

وفي تأكيد على استثنائية القمة، وصف سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح توقيت انعقاد القمة العربية الـ33 بأنه "دقيق وتاريخي".