المبعوث الأمريكي يزور قطر لبحث ملف الرهائن في غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط زار الدوحة في الأيام القليلة الماضية لبحث اتفاق محتمل لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، أن ماكغورك يجري "نقاشات جادة ومكثفة للغاية" مع القطريين بخصوص اتفاق رهائن آخر.

وتربط حركة حماس التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، بـ"وقف كامل للحرب على قطاع غزة"، وهو ما ترفضه تل أبيب.