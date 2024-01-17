المبعوث الأمريكي يزور قطر لبحث ملف الرهائن في غزة
قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط زار الدوحة في الأيام القليلة الماضية لبحث اتفاق محتمل لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة.
وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، أن ماكغورك يجري "نقاشات جادة ومكثفة للغاية" مع القطريين بخصوص اتفاق رهائن آخر.
وتربط حركة حماس التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، بـ"وقف كامل للحرب على قطاع غزة"، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأحد الماضي، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة "جارية وتمر بتحديات ومقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية صالح العاروري، يمكن أن يؤثر عليها، لكننا نستمر في النقاشات مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى وأزمة إنسانية واسعة.
وجاءت الحرب ردًّا على هجوم شنته حماس تقول إسرائيل إنه خلّف 1200 قتيل، واحتجاز 240 رهائن في القطاع.