غزة.. صورة لسيدة تحتضن جثة طفلة تحصد جائزة عالمية

حصل مصور وكالة رويترز، محمد سالم، على جائزة أفضل صورة صحفية لعام 2024 من مؤسسة "ورلد برس فوتو"، بعد أن التقط صورة لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أختها التي قُتلت بغارة جوية على قطاع غزة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، تظهر في الصورة الفائزة إيناس أبو معمر، وهي امرأة فلسطينية، تحتضن جثة ابنة أختها "سالي" البالغة من العمر 5 سنوات، في مستشفى ناصر في خان يونس، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما التقط المشهد المؤثر.

وكانت إيناس أبو معمر، البالغة من العمر 36 عامًا، تبكي وهي تحمل جثة ابنة أختها ملفوفة بإحكام بقطعة قماش بيضاء.

وبدوره، قال سالم، في بيان صحفي :"كانت لحظة قوية وحزينة، وشعرت أن الصورة تجسّد جوهرًا ما يحدث في غزة".