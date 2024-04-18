غزة.. صورة لسيدة تحتضن جثة طفلة تحصد جائزة عالمية
حصل مصور وكالة رويترز، محمد سالم، على جائزة أفضل صورة صحفية لعام 2024 من مؤسسة "ورلد برس فوتو"، بعد أن التقط صورة لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أختها التي قُتلت بغارة جوية على قطاع غزة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، تظهر في الصورة الفائزة إيناس أبو معمر، وهي امرأة فلسطينية، تحتضن جثة ابنة أختها "سالي" البالغة من العمر 5 سنوات، في مستشفى ناصر في خان يونس، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما التقط المشهد المؤثر.
وكانت إيناس أبو معمر، البالغة من العمر 36 عامًا، تبكي وهي تحمل جثة ابنة أختها ملفوفة بإحكام بقطعة قماش بيضاء.
وبدوره، قال سالم، في بيان صحفي :"كانت لحظة قوية وحزينة، وشعرت أن الصورة تجسّد جوهرًا ما يحدث في غزة".
ووصفت رئيسة لجنة التحكيم، فيونا شيلدز، الصورة بأنها "مؤثرة للغاية"، قائلة :"بمجرد أن تراها، تبقى في ذهنك بطريقة ما".
وأضافت أن الصورة بمثابة رسالة حرفية ومجازية حول رعب الصراع وعدم جدواه، وتقدم حجة قوية للسلام.
وبالإضافة إلى محمد سالم، فازت المصورة الجنوب أفريقية "لي آن أولواج" بجائزة قصة العام عن تصويرها الحميم لعائلة مدغشقرية ترعى قريبًا مسنًا مصابًا بالخرف، كما تم تكريم المصور الفنزويلي أليخاندرو سيغارا بجائزة المشروع طويل الأجل عن صورة أحادية اللون التي تصور المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الجنوبية للمكسيك.
وفازت المصورة الأوكرانية جوليا كوتشيتوفا في فئة التنسيق المفتوح لموقعها الإلكتروني الذي يجمع بين التصوير الصحفي والأسلوب الوثائقي الشخصي للمذكرات، والذي يوضح معنى العيش مع الحرب كواقع يومي، وفق "لو فيغارو".
وتقول الصحيفة إن هذه الجوائز بمثابة تذكير بقوة التصوير الصحفي في التقاط التجربة الإنسانية.