ما دلالات عودة قنصليتي الصين والهند للعمل من داخل عدن؟

نقطة فارقة

وتشير القراءات الأوّلية إلى أن الوجود الدبلوماسي لبلدين كالصين والهند بشكل دائم داخل البلاد ومن عدن سيُشكل مرحلة جديدة ونقطة فارقة للحكومة الشرعية اليمنية، خصوصاً أنه يأتي عقب مرور ما يربو عن 10 سنوات منذ رحيل ومغادرة البعثات الدبلوماسية سفارات وقنصليات للبلاد؛ جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة، وما تبعه من اقتتال شمل أجزاء واسعة من مختلف المحافظات.

ويتفق سياسيون ومراقبون وناشطون يمنيون على مدى أهمية وإيجابية تلك الخطوة في تعزيز موقف الشرعية الدبلوماسي والسياسي، ومؤشر على استقرار الحالة الأمنية في عدن، آملين في الوقت نفسه أن تحذو بقية دول العالم حذو كلتا الدولتين، والمجيء بممثليها الدبلوماسيين للعمل من الداخل.

ووصف مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس مكوّن الحراك الجنوبي السلمي، ياسين مكاوي، قرار عمل القنصليتين من الداخل بـ"الاستثنائي"، معتبراً أنها "خطوة إيجابية ستفتح المجال أو ستُشجّع الكثير من البعثات، ولو بمستويات مختلفة، على الإسراع نحو عدن؛ ما سيُثبت حالة التطبيع للعمل الدبلوماسي فيها".