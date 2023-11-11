رئيس الوزراء الفلسطيني يستبعد القضاء على "حماس" ويكشف رؤية السلطة لما بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني حمد اشتية، إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس "لن يتحقق"، داعيا إلى "حل شامل" لحل الصراع المتفجر بين الجانبين.

وطالب محمد اشتية في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الجمعة، بوقف فوري للحرب في غزة، معتبرا أن هذه "الحرب ليست على حماس بل على الشعب الفلسطيني".

وتساءل اشتية الذي شارك في مؤتمر دولي في باريس حول غزة، كيف يمكن للمساعدات الإنسانية أن تدخل إذا لم تكن في ظلال وقف إطلاق النار، "لذلك الهم الرئيسي بالنسبة للفلسطينيين هدنة إنسانية على الأقل" وفق تعبيره.

ولفت إلى هول الحرب التي خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل ومليون و330 ألف فلسطيني شُردوا ومئات آلاف المباني تم تدميرها.