صفقة الرهائن.. 4 سيناريوهات قد تسقط حكومة نتنياهو

وضعت صحيفة "يسرائيل هيوم" أربعة سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى المحتملة والتهدئة مع حماس، وقالت إن أحدها يهدد بسقوط حكومة بنيامين نتنياهو.

الصحيفة التي أشارت إلى حالة "غليان" بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية انتظارًا لرد حماس، ذكرت أن جناح اليمين المتطرف بالحكومة يهدد باسقاطها حال كانت الصفقة ستوقف عمليات رفح.

ويصطدم موقف اليمين المتطرف بموقف نواب وزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، الداعي لإبرام صفقة وتأجيل عملية رفح.

السيناريو الأول: رفض حماس واجتياح رفح

ونوهت إلى أن حماس تتمسك بأن تشمل الصفقة وقف الحرب بالكامل، وانسحاب كل القوات الإسرائيلية؛ ما يعني عمليًّا أن الحركة ترفض تفاصيل الصفقة المطروحة، بحسب الصحيفة.

وترى أن النتيجة المتوقعة هي، أن حماس ستبدو في أعين العالم رافضة للصفقة، وسوف تواصل إسرائيل خططها العسكرية لتمتد إلى رفح، وهو سيناريو لن يؤدي إلى سقوط الحكومة.

وأبلغ نتنياهو عائلات الأسرى، أمس الثلاثاء، أن حماس تصر على شرط نهاية الحرب، وأن إسرائيل لن توافق على ذلك، ومن ثم قلَّل من إمكانية إبرام صفقة.

السيناريو الثاني: موافقة حماس وتفكك الحكومة

هناك احتمال لموافقة حماس على الصفقة، وتخليها عن شرط وقف الحرب، مقابل تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل، مثل عدم اجتياح رفح.