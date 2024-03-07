مصدر لـ"إرم نيوز": إسرائيل تحبط مخططًا لاغتيال مسؤول فلسطيني

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية مخططًا لاغتيال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد قيادي في حركة فتح "إرم نيوز".

وقال القيادي طالبًا عدم نشر اسمه إن إسرائيل اعتقلت خلية فلسطينية كانت تخطط لاغتيال الشيخ، مشيرًا إلى أن الخلية اعترفت خلال التحقيقات بتفاصيل المخطط.

وأضاف القيادي أنه تم إبلاغ الجهات الفلسطينية الرسمية بتفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة، وأنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية الشيخ تفاديًا لوجود أي امتدادات لتلك الخلية.

ولم يكشف المصدر وقت اعتقال الخلية.

ويعد الشيخ الذي يضطلع بدور إدارة الشؤون المدنية، وهي الوزارة المكلفة بالتواصل مع إسرائيل في بعض القضايا المتعلقة بعمل السلطة الفلسطينية، أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.