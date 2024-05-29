محللون: ميليشيات متحالفة مع الجيش السوداني تجرُّ البلاد نحو حرب أهلية

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبوعبيدة برغوث، أن الميليشيات التي تقاتل مع الجيش السوداني هي في معظمها "كتائب إسلامية تسيطر على قيادتها شخصيات من مناطق ينحدر منها بعض قادة الجيش الحاليين"، مشيرًا إلى أن هذه المليشيات تنتشر في معسكرات الجيش وتسيطر في بعض الأحيان على القرار العملياتي.

وقال برغوث لـ"إرم نيوز" إن أغلب قادة هذه الميليشيات ينحدرون من شمال السودان ومن قبائل محددة، وتشكل إمدادًا لنخب مركزية متجذرة بامتيازاتها التاريخية في الدولة السودانية، وفق قوله.

وأضاف أن "ما يجعل هذه الميليشيات تسيطر على المشهد هو أن قادة الجيش الحاليين ينحدرون من نفس الجهات والمناطق، كما يجمع الاثنين الانتماء إلى التنظيم الإسلامي، لذلك وجدت الميليشيات مساحة لتمارس باسم الجيش انتهاكات واسعة ضد مواطنين من كردفان ودارفور باعتبارهم حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع".

وأشار إلى أن ممارسة هذه الميليشيات قد تدفع البلاد إلى المواجهات العرقية، موضحًا أن "التنظيم الإسلامي" وعبر ميليشياته داخل الجيش يحاول أن يجيّش ويستنفر المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع على أساس قبلي لدفعهم نحو الصراعات العرقية، مثلما يحدث، حاليًا، في مدينة الفاشر، وفق قوله.

صراع قبلي

وأكد برغوث أن ما تسمّى بـ"المقاومة الشعبية" التي سلحها الجيش في مناطق سيطرته، تعمل بصورة جادة لتحويل الصراع إلى قبلي، حيث إن تسليح المواطنين في هذه المناطق يتم بصورة قبلية وجهوية، ويمنع تسليح أي مواطن تعود جذوره إلى كردفان أو دارفور.

وقال إن هذه الخطوة من أكبر المشاكل التي تهدد وحدة البلاد، وأضاف أن "السودان ذاهب الى منحدر خطير يواجه فيه شبح الحرب الأهلية، والتقسيم على أساس جهوي وقبلي، وقد تكون هنالك حكومات مناطقية".

وإلى جانب مؤشرات الحرب الأهلية تتزايد المخاوف في السودان من ظهور جماعات إرهابية تجرّ البلاد إلى مستنقع الأعمال الانتقامية، في ظل ممارسات الميليشيات المسلحة التي تظهر من خلال فيديوهات القتل والتمثيل بالجثث.

وكان المرصد الوطني لحقوق الإنسان في السودان، أكد وجود جماعات متطرفة تقاتل، جنبًا إلى جنب، مع الجيش السوداني، لكنها تمارس أعمالًا انتقامية، تشمل: التعذيب، والقتل، والتمثيل، بالجثث، محذرًا من خطر هذه الجماعات المتشددة على البلاد ونسيجها الاجتماعي.

جماعات إرهابية

وقال عضو اللجنة السابقة لتفكيك نظام البشير، عروة الصادق، إن عناصر وأنصار نظام حزب المؤتمر الوطني السابق هم من يقفون وراء الميليشيات المسلحة، موضحًا أن "كتيبة البراء بن مالك، والقعقاع، والبنيان المرصوصن وغيرها هي ميليشيات إسلامية معروفة تقاتل مع الجيش، إضافة إلى إشرافها على عملية تسليح ما يُعرف بالمقاومة الشعبية".