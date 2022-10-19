وكالة: إيران تعتقل 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاضطرابات التي هزت البلاد في الأسابيع الماضية.

وقالت الوكالة إن "التحقيقات تظهر أن مواطنين من 14 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتُقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".

ولم تذكر الوكالة توقيت الاعتقالات، ولم توضح أيضا ما إذا كان من بينهم تسعة أجانب قالت وزارة المخابرات الإيرانية في 30 سبتمبر /أيلول إنهم اعتقلوا لدورهم في الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني، الشابة التي توفيت في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.