حفتر يصل روسيا في زيارة رسمية

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن قائده العام، المشير خليفة حفتر، بدأ زيارة إلى روسيا، تلبية لدعوة رسمية؛ من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين في موسكو.

وجاء في بيان نشره الجيش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية، قام القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر بزيارة روسيا اليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان: "كان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف في مقدمة مستقبليه (حفتر)، وأجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيباً بزيارة القائد العام لروسيا".