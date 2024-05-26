حماس تعلن أسر جنود خلال كمين والجيش الإسرائيلي ينفي

أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، قتل وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين نفذته داخل أحد الأنفاق العسكرية شمال قطاع غزة، في وقت نفى فيه الجيش الإسرائيلي وجود أي واقعة اختطاف.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، في كلمة صوتية مسجلة إن "مقاتلي القسام نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير".