حماس تعلن أسر جنود خلال كمين والجيش الإسرائيلي ينفي
أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، قتل وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين نفذته داخل أحد الأنفاق العسكرية شمال قطاع غزة، في وقت نفى فيه الجيش الإسرائيلي وجود أي واقعة اختطاف.
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، في كلمة صوتية مسجلة إن "مقاتلي القسام نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير".
ولم يحدد المتحدث باسم الجناح العسكري، عدد الجنود الذين تم اختطافهم أو قتلهم، لكن مقطع فيديو عرضته "القسام" أظهر أحد مقاتليها وهو يسحب جثة قالت إنه لجندي إسرائيلي.
وأشار إلى أنه تم الاستيلاء على عدد من العتاد العسكري الذي كان بحوزة الجنود.
من جهته، نفى المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، وجود أي عملية اختطاف لأي جندي.
وفي حال تأكدت عملية الأسر، فستكون هي المرة الأولى التي تتمكن فيها الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من اختطاف جنود إسرائيليين أو جثثهم، منذ بدء العملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي في القطاع في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.