تونس.. ترقب وغموض يخيمان على الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال المتحدث باسم حزب "التيار الشعبي" الموالي للرئيس التونسي، محسن النابتي، إن "الرئيس قيس سعيد منذ مدة، لدى زيارته ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته، أنهى الجدل بشأن موعد الانتخابات، فالانتخابات ستكون في موعدها الدستوري، أي عند نهاية عهدة سعيد".

وأوضح النابتي، لـ "إرم نيوز"، أن "الانتخابات الرئاسية ستكون في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن اليوم تحديدا سيتم ضبطه عند نشر أمر دعوة الناخبين".

وقال: "الرئيس قيس سعيد ما زال عنده الوقت لدعوة الناخبين في الآجال التي ينص عليها القانون".

وأشار النابتي إلى أنه "تم الالتزام بموعد الانتخابات المحلية والبرلمانية والاستفتاء الشعبي على الدستور؛ وبالتالي لا توجد أي شكوك تجاه إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها".

من جانبه قال المحلل السياسي نزار الجليدي، إن "خريطة الانتخابات الرئاسية غير معلومة الملامح بعد، من حيث التوقيت أو القانون الذي سينظمها أو غير ذلك، لكن هذا لا ينفي أن الانتخابات ستجري في موعدها في 2024".

وتابع الجليدي، لـ "إرم نيوز"، أنه "سيتم الرهان على نفس الاعتماد الأول ونفس الهيئة التي ستقوم بالإشراف على هذا الاستحقاق، وأمر دعوة الناخبين قادم، وعندها ستتشكل ملامح الانتخابات المقبلة والمراسيم التي ستصدر لتنظيم العملية".

وأنهى الجليدي حديثه بالقول، إنه "مباشرة بعد زيارة الرئيس إلى الصين ستكون المرحلة السياسية في تونس ما بعد تشييد البيت الداخلي، وسيحاول الرئيس قيس سعيد وضع خريطة واضحة بشأن الانتخابات، وتاريخها، وموعدها، وآلياتها".