حماس: قدمنا للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة

كشفت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملا عن اتفاق هدنة، يستند إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأضافت حركة حماس في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن التصوّر يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في التفاصيل.