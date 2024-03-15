حماس: قدمنا للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة
كشفت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملا عن اتفاق هدنة، يستند إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وأضافت حركة حماس في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن التصوّر يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في التفاصيل.
وكانت قطر قد أكدت، الثلاثاء، أن إسرائيل وحركة حماس "ليستا قريبتين من اتفاق" بشأن هدنة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ اتفاق".
وأكد الأنصاري أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين.