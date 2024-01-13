تركيا تقصف العراق وسوريا بعد مقتل 9 جنود

شنت تركيا غارات جوية، ليل الجمعة السبت، على ما اعتبرتها "أهدافا إرهابية" في شمال العراق وسوريا، بعد مقتل تسعة من جنودها في هجوم، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت مبكر السبت، مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، في ارتفاع لحصيلة سابقة تحدثت عن مقتل ستة جنود.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "انسجاماً مع حقنا في الدفاع عن النفس (...) جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينة وهاكورك وغارا وقنديل".

ويقول الجيش التركي إنه ضرب "29 هدفا تتألف من كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية" تابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهما مجموعتان مسلحتان كرديتان تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.