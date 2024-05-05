مدير المخابرات الأمريكية يتوجه إلى الدوحة لعقد "اجتماع طارئ"

توجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري، وفق مصدر مطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المصدر أن "بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات".

وتضاءلت احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة على ما يبدو مع تكرار حماس مطلبها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل قاطع.

وتستعد إسرائيل لشن عملية اجتياح لرفح، يبدو أنها باتت وشيكة في ظل عدم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا متزايدة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للعدول عن العملية العسكرية، التي تهدد أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح.