من هو حسين مكي القيادي في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

اغتالت إسرائيل، الثلاثاء، قيادياً في حزب الله يدعى حسين مكي، بحسب وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلة، مؤكدة أنه مقرب من محمد رضا زاهدي أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً.

واحترقت السيارة التي استهدفتها إسرائيل بغارة نفذتها طائرة مسيّرة، بالكامل، ما أدى لمقتل حسين مكي واثنين من مرافقيه في مدينة صور اللبنانية.