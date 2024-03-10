730 أكاديميا إسرائيليا يدعون لتحرك عاجل ضد الجوع في غزة

دعا 730 أكاديميًا في إسرائيل حكومة بلادهم، الأحد، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة، "قبل أن يتسبب بوفيات جماعية"، وفق وكالة "الأناضول".

ونقلت الوكالة عن صحيفة "هآرتس" العبرية قولها إن 730 أكاديميًا في إسرائيل دعموا حملة توقيع بهذا الخصوص، داعين الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع قبل أن تخرج الكارثة الإنسانية في غزة عن السيطرة، وتتسبب بوفيات جماعية، وتتحول إلى وصمة عار لا تُمحى".

كما شدد الأكاديميون على ضرورة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

ومن بين الذين دعموا حملة التوقيع رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أرييل بورات، ورئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية، البروفيسور دافيد هاريل.