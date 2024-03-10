730 أكاديميا إسرائيليا يدعون لتحرك عاجل ضد الجوع في غزة
دعا 730 أكاديميًا في إسرائيل حكومة بلادهم، الأحد، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة، "قبل أن يتسبب بوفيات جماعية"، وفق وكالة "الأناضول".
ونقلت الوكالة عن صحيفة "هآرتس" العبرية قولها إن 730 أكاديميًا في إسرائيل دعموا حملة توقيع بهذا الخصوص، داعين الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع قبل أن تخرج الكارثة الإنسانية في غزة عن السيطرة، وتتسبب بوفيات جماعية، وتتحول إلى وصمة عار لا تُمحى".
كما شدد الأكاديميون على ضرورة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.
ومن بين الذين دعموا حملة التوقيع رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أرييل بورات، ورئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية، البروفيسور دافيد هاريل.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "الجوع في كل مكان بقطاع غزة".
وشددت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، على أن "الوضع في شمالي غزة مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة".
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.