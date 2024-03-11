إيطاليا تعتقل ثلاثة فلسطينيين بشبهة "الإرهاب"

أعلنت الشرطة الإيطالية، الاثنين، اعتقال ثلاثة فلسطينيين في منطقة لاكويلا بوسط شبه الجزيرة على بعد نحو مئة كيلومتر من روما، يشتبه في تشكيلهم "مجموعة إجرامية لأغراض إرهابية".

ويشتبه في أن الرجال الثلاثة خططوا لهجمات بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية، حسبما جاء في بيان للشرطة دون تحديد الدولة المستهدفة.

لكن الشرطة أضافت أن محكمة الاستئناف في لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروتسو تنظر حاليًّا في طلب تسليم يتعلق بأحد الرجال الثلاثة وتقدَّمت به السلطات الإسرائيلية.

وصرح محاميه فلافيو روسي ألبرتين لوكالة "فرانس برس"، أن الفلسطيني عنان يعيش في المعتقل منذ الـ29 من كانون الثاني/يناير بعد أن قدَّمت إسرائيل طلبًا بتسلّمه.

وأوضح روسي ألبرتيني أن "إسرائيل طلبت تسلمه بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت في مخيم طولكرم للاجئين" في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه قدَّم طلب استئناف لمحكمة الاستئناف في لاكويلا "لعدم توفر الشروط التي تسمح بتسليمه إلى إسرائيل"، موضحًا أنه سيتم النظر في هذا الاستئناف الثلاثاء.

وأوضح بيان الشرطة أن هؤلاء الفلسطينيين الثلاثة هم حسب المحققين الإيطاليين، جزء من "هيكل عسكري عملياتي يسمى: مجموعة الرد السريع - كتيبة طولكرم".

وتنتمي هذه المجموعة إلى كتائب "شهداء الأقصى" المنظمة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي "إرهابية" منذ 2023، بحسب المصدر نفسه.