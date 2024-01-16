تقرير: الضربات التي استهدفت الحوثيين "لم تُحقق الردع"

وقال مسؤولون أمريكيون، إن ميليشيا الحوثي لا تزال تحتفظ بنحو ثلاثة أرباع قدرتها على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن التي تعبر البحر الأحمر، مبينين أن العديد من أنظمة الأسلحة الخاصة بهم موجودة على منصات متنقلة ويمكن نقلها أو إخفاؤها بسهولة.

ولفت التقرير إلى أن هجمات الحوثيين، التي جاءت تضامنًا مع غزة بحسب زعم قياداتهم، تسببت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى انهيار حجم البضائع العابرة لقناة السويس؛ ويبدو أن "تحالف الازدهار" أو الهجمات الأخيرة، التي استهدفت أكثر من 60 هدفًا، لم تتمكن من تغيير المعادلة.

واستمرت شركات الشحن بتحويل سفنها حول الساحل الجنوبي لأفريقيا، حيث بلغ حجم الحاويات المنقولة عبر البحر الأحمر في كانون الأول/ ديسمبر نصف ما كان عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفقًا لمعهد كييل للاقتصاد العالمي.

كما صرحت مصانع للسيارات في أوروبا بأنها ستعلق الإنتاج بسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها، علاوة على قيام بعض الدول بإيقاف شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر.

ورجح التقرير، أن تواجه أوروبا تكاليف شحن أعلى بكثير، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية بين آسيا وأوروبا أكثر من الضعف لغاية الآن.