مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمال نابلس ‎

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة مسرعة، منتصف ليلة الجمعة/السبت، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة فلسطينية على الطريق المؤدي إلى بلدة سبسطية.

وقال شهود العيان إن الجيش منع المواطنين من الاقتراب لمكان المركبة التي كان على متنها شابان فلسطينيان.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمكان إلا بعد مرور ما يقارب نصف ساعة من إصابة الشابين.

وأعلن مسعفو الصحة الفلسطينية لاحقا عن وفاة أحد الشابين وإصابة الآخر بجروح حرجة.