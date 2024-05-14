مصر ردًا على إسرائيل: نرفض سياسة "ليّ الحقائق"

عبّرت مصر عن رفضها لـ "سياسة ليّ الحقائق"، وذلك في أول رد رسمي على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حمّل فيها القاهرة المسؤولية عن إغلاق معبر رفح.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان، إن بلاده "ترفض بشكل قاطع سياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي"، مؤكدا أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا".

وأشار شكري، في بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، إلى أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هي السبب الرئيس في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.