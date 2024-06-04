تهم "التخابر".. طريق ميليشيا الحوثي للتخلص من الخصوم

تواصل "المحكمة الجزائية المتخصصة" الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، إصدار أحكام الإعدام بحق عشرات اليمنيين، بتهم "التخابر" لصالح دول أخرى، في محاكمات "غير قانونية" تستهدف خصومها.

وأصدرت المحكمة، أمس الاثنين، حكمًا بإعدام يمني آخر "رميًا بالرصاص تعزيرًا"، بعد إدانته إلى جانب 9 آخرين حوكموا بالسجن لسنوات متفاوتة، بتهمة اغتيال قيادي حوثي و"التخابر" مع دولة عربية.

ويأتي هذا الحكم بالإعدام بعد أحكام أخرى صادرة عن المحكمة ذاتها، السبت الماضي، بإعدام 45 يمنيًا، بينهم رجل أعمال، بتهم "التخابر مع دول عربية وأخرى أجنبية".

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز" أن ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، أصدرت عبر محاكم غير قانونية وقضاة موالين لها "أحكامًا بإعدام قرابة 520 يمنيًا، بتهم التخابر وإعانة التحالف العربي".

صمت دولي

وفي وقت أدانت فيه وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محاكمة 45 يمنيًا بشكل "غير قانوني"، أشارت إلى استخدام ميليشيا الحوثي للقضاء عبر "محاكم غير قانونية، لإصدار قرارات الإعدام ونهب ممتلكات وأموال الخصوم وابتزاز المعارضين".

وأعربت عن قلقها البالغ "للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المستمرة"، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية كافة بـ "القيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وفقًا لموجبات المواثيق والاتفاقيات الأممية".