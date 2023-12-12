"إعادة هيكلة" لميليشيات إيرانية في سوريا.. هل السبب حرب غزة؟

ذكرت مصادر إعلامية سورية أن إيران أجرت تغييرات في الميليشيات التي تتبع لها في محافظة دير الزور في سوريا، وهي محافظة سعت إيران، باكرًا، للسيطرة على النقاط الإستراتيجية فيها، خاصة معبر البوكمال الحدودي مع العراق (يقابله: "القائم" على الجهة العراقية).

مواقع متخصصة برصد تحركات الميليشيات الإيرانية أفادت أن أحد أبرز القادة في "الحرس الثوري الإيراني" المعروف بلقب "الحاج عسكر" عاد قبل أيام إلى بلدة البوكمال، وأنه بدأ بإعادة ترتيب وضع الميليشيات هناك.

شبكة "نهر ميديا" المحلية التي تُعنى بأخبار محافظة دير الزور، قالت إن القيادي "الحاج عسكر" عاد إلى البوكمال بعدما غادرها قبل أكثر من عام.

وبحسب الشبكة، فإن عودته جاءت بهدف "ضبط منطقة البوكمال، ورفع المستوى الأمني، للميليشيات الإيرانية".

وأشارت الشبكة إلى أن عسكر "استبدل معظم عناصر وقادة الحرس الثوري والميليشيات الرديفة، من على الحواجز المحيطة في البوكمال، وأغلق طريق المحور في بادية بلدة الصالحية، ونشر أعدادًا كبيرة من العناصر فيها، وصولاً إلى منطقة الحزام الأخضر".