زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب سوسة والمنستير في تونس

أفاد "المعهد الوطني للأرصاد الجوية" في تونس، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.

وقال في بيان عبر فيسبوك إن "محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي سجلت رجة أرضية اليوم قبالة سواحل مدينتي سوسة والمنستير، وشعر بها المواطنون".

وذكر أنه تم تحديد مركز الزلزال "عند خط عرض 35.84 درجة وعند خط طول 10.7 درجة".

وأوضح المعهد في نشرة سابقة أن "البحر قليل الاضطراب، فمحلياً مضطرب بشرق تونس وخليج قابس وشديد الاضطراب بشمال تونس".