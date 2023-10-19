مخيم أممي في خان يونس لإيواء النازحين من شمال غزة

أقامت وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة مخيماً يضم مجموعات من الخيام، لإيواء النازحين الفارين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه، في مدينة خان يونس.

وكان آلاف السكان قد فروا من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه بعد تحذيرات إسرائيلية من ضرورة إخلاء مناطق الحدود وشمال القطاع لتنفيذ غزو بري شامل ضد فصائل فلسطينية مسلحة.

ويترقب سكان قطاع غزة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر مصر بعد حصار مشدد أطبقت به إسرائيل قيودها على السكان للضغط عليهم في ظل قصف متواصل على مختلف المناطق.