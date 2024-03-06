الحكومة الإسرائيلية تعلن قرارها بشأن المسجد الأقصى في رمضان

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، "كما في السنوات السابقة".

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعيًا بناءً على معايير أمنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع خصّص للتدابير المزمع اتّخاذها خلال رمضان، إنه سيتخذ كل ما يلزم لضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى والسماح للمسلمين بالاحتفال بشهر رمضان، مع الأخذ بالاعتبار "المتطلّبات الأمنية".

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

والأوضاع في غاية التوتر هذا العام مع الحرب المندلعة في غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).