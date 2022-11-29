العراق.. تغييرات كبيرة تطال المناصب العليا في وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، قرارات بإعفاء عدد كبير من المسؤولين الكبار في الوزارة، فيما عبر مراقبون عن مخاوفهم من أن هذه التغييرات جاءت بدافع سياسي.

وشملت الإعفاءات كلا من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات أحمد أبو رغيف، والفريق عماد الدليمي وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، إضافة إلى حامد الحسيني قائد حرس الحدود، ومدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة الطاقة، وغيرهم الكثير.

وكلف وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري كلا من اللواء ماهر نجم بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بدلا من أبو رغيف.

كما كلف اللواء حميد مجيد حميد بمهام منصب مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تكليف اللواء محمد سكر قائداً لقوات حرس الحدود، واللواء عادل الخالدي وكيلاً لشؤون الشرطة.

وكُلّف العميد وجدي العيداني قائداً للفرقة الرابعة الشرطة الاتحادية، والعميد الركن نبيل الجميلي قائداً للفرقة الأولى الشرطة الاتحادية".