إعلام إسرائيلي: السنوار "خارج التغطية" منذ أيام

بعد تقديم حركة حماس ردها على مبادرة الهدنة مع إسرائيل، وترقب نتيجة جولة المفاوضات الجديدة في القاهرة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع التواصل بين زعيم الحركة يحيى السنوار وقادتها في الخارج، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن السنوار لم يكن له دور في الرد الذي قدمته الحركة على مبادرة الهدنة التي تتوسط فيها كل من قطر ومصر.

هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الاتصالات بين الطرفين مقطوعة منذ 10 أيام، بسبب "العملية الإسرائيلية في خان يونس، ولخشية حماس من انكشاف مكان السنوار".

وكان وفد من حركة حماس، يترأسه القيادي فيها خليل الحية، قد غادر إلى القاهرة، أمس الخميس، لإجراء محادثات بشأن الهدنة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى ضغوط إسرائيلية من أجل الحصول على اقتراح جديد للاتفاق على وقف إطلاق النار.